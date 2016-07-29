Найбільший банк Швейцарії скоротив прибуток майже в два рази

Чистий прибуток банку UBS AG, найбільшого в Швейцарії, за підсумками першого півріччя 2016 року впав у 1,82 раза порівняно з аналогічним періодом попереднього року і становив 1,820 мільярда швейцарських франків (1,85 мільярда доларів), йдеться у фінансовому звіті банку, передає Прайм.

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Прибуток в перерахунку на акцію становив 0,45 швейцарського франка (0,45 долара) проти 0,85 франка (0,86 долара) на акцію. Операційний прибуток UBS за підсумками першого півріччя становив 14,237 мільярда швейцарських франків (14,481 мільярда доларів), що на 14,5% нижче показника за звітний період 2015 року.

Чистий прибуток банку за другий квартал поточного року становив 1,113 мільярда франків (1,32 мільярда доларів), що на 15% нижче показника за аналогічний період 2015 року. Прибуток на акцію за квітень-червень 2016 року становив 0,27 франка (0,27 долара) проти 0,32 франка (0,32 долара) роком раніше. Операційний прибуток за минулий квартал досяг 7,404 мільярда франків (7,531 мільярда доларів), зменшившись на 5,9% з показника річної давності.

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Банк зазначає, що в другому кварталі зіткнувся з економічною та підвищеною геополітичною невизначеністю, яка призвела до низької клієнтської активності.

Банк UBS існує протягом 150 років і веде роботу в більш ніж 50 країнах світу. Чисельність його співробітників складає близько 60 тисяч осіб. Штаб-квартири банку розташовані в Базелі і Цюріху.