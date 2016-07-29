Українська "дочка" російського ВЕБу знизила збиток у 2,5 раза

Один із найбільших в Україні банків за обсягом активів - «Промінвестбанк», який належить російському державному «Внєшекономбанку», в першому півріччі 2016 року отримав 2,047 млрд грн збитку, що у 2,5 раза менше збитку за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи скоротилися на 15,6% - до 35,144 млрд грн, зобов'язання – в 2 рази, до 28,804 млрд грн, а власний капітал станом на кінець півріччя досяг позитивного значення на рівні 6,340 млрд грн після від'ємного значення в розмірі 12,269 млрд грн на початок року.

Раніше банк повідомляв, що за підсумками 2015 року отримав 20,274 млрд грн збитку, що перевищує збиток за підсумками 2014 року в 3,4 раза.

Довідка УНІАН. «Промінвестбанк» є одним із найбільших українських банків за обсягом активів. 99,4% акцій банку знаходяться у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Внєшекономбанк»).

У кінці лютого «Промінвестбанк» повідомив про завершення процедур щодо збільшення капіталу згідно з рішенням акціонерів про докапіталізацію в 2,1 рази, або на 20 млрд грн, - до 39 млрд грн.