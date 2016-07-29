Фонд гарантування змінив ліквідатора "Експобанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб змінив ліквідатора «Експобанку».

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Як повідомляється на сайті фонду, новим ліквідатором з 26 липня став Дмитро Кашута.

Раніше, з 27 січня минулого року, уповноваженою особою на ліквідацію банку був Ігор Волощук.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Експобанк» 25 вересня 2014 року. В січні 2015 року фонд почав ліквідацію банку.

«Експобанк» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов. Банк не розкривав відомості про акціонерів через те, що ніхто з них не володіє понад 10% акцій.