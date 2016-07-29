НБУ дозволив міжнародним організаціям надавати гуманітарну допомогу фізособам електронними грошима

Національний банк України вдосконалив регулювання діяльності з використання електронних грошей, розширивши спектр послуг банків-емітентів електронних грошей користувачам-фізичним особам.

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Про це регулятор повідомив на своєму сайті, посилаючись на постанову №358, яка набирає чинності завтра, 30 липня.

Як пояснив НБУ, постанова дає право установам міжнародних організацій надавати гуманітарну допомогу фізичним особам електронними грішми, а також удосконалює порядок подання в Нацбанк документів банками, які планують випускати електронні гроші, що дасть змогу підвищити оперативність розгляду цих документів.

Як повідомляв УНІАН, сума операцій з оплати товарів, робіт і послуг з використанням електронних грошей в Україні в 2015 році, за інформацією НБУ, становила 3,2 млрд грн. На 1 січня 2016 року банками-емітентами було випущено в обіг електронних грошей на суму близько 30,7 млн грн, загальна кількість «електронних гаманців» користувачів становила 40 млн, з них активних – 26,5 млн.