Мінфін розробив показники ефективності для Фіскальної служби

Міністерство фінансів України розробило ключові показники ефективності (KPI) для оцінки діяльності Державної фіскальної служби.

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Згідно з матеріалами, розданими журналістам під час презентації KPI, використання цих показників дозволить значно зменшити корупцію в ДФС, зменшити рівень необґрунтованих перевірок, підвищити ефективність оскаржень, зменшити рівень податкового боргу та мінімізувати людський фактор.

Зокрема, одним з показників KPI для Фіскальної служби буде зниження податкового боргу в 2017 році не менш ніж на 20%.

"Борг на 2015 рік - 6 млрд 354 млн 186,3 грн. Мета 2016 – збільшення не більш ніж на 5%. Мета 2017 – скорочення мінімум на 20%", - йдеться в презентації.

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Як повідомляв УНІАН, влітку 2015 року тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час презентації інституційної реформи ДФС також озвучував критерії KPI, за якими повинна оцінюватися робота служби.

Від голови ДФС Яценюк вимагав реструктуризації Фіскальної служби, розробки змін до законодавства спільно з Мінфіном, боротьби з податковим шахрайством щодо ПДВ, збільшення надходжень з ПДВ за рахунок ліквідації податкових ям за травень-липень на 5% і повної кадрової ротації.

Відповідальному за роботу податкової міліції Сергію Білану Яценюк доручив провести результативну боротьбу з контрафактом і шахрайськими схемами з ПДВ.