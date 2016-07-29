Економіка США в другому кварталі зросла на 1,2%

Економіка США зросла за підсумками другого кварталу 2016 року на 1,2% в річному вираженні, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані міністерства торгівлі країни. Аналітики, опитані агентством, очікували зростання на 2,5%. У першому кварталі ВВП збільшився на 0,8%.

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Показники виявилися слабкими через інвестиції, обсяг яких у квітні-червні скоротився на 3,2%. В той же час споживання домогосподарств, на яке припадає 70% обсягу американської економіки, підскочило відразу на 4,2%, що є найкращим результатом за останні півтора року.

Дана оцінка результатів розвитку у другому кварталі є попередньою. У кінці серпня і вересні вийдуть уточнені звіти за економічними показниками в квітні-червні, передає Lenta.ru.

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27 липня Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла базову ставку на рівні 0,25-0,5%, не зважившись підвищувати її в невизначених економічних умовах. За словами голови ФРС Джанет Йеллен, перед подальшим посиленням грошово-кредитної політики регулятор повинен бути впевнений, що темпи зростання ВВП і зайнятості населення в США відновилися.

Міжнародний валютний фонд 12 липня передбачив, що економіка США в 2016 році зросте на 2,2% (раніше прогноз дорівнював 2,4%). У МВФ відзначили, що основні ризики для американської економіки — старіння населення, зношеність інфраструктури та зниження чисельності середнього класу до мінімального за 30 років значення.