Гривня йде на вихідні з курсом 24,81 за долар

У п'ятницю, 29 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,80/24,81 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,6580/27,6630 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3720/0,3730 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 24,8065 грн/дол., до цієї години укладено 394 угоди на суму 270,84 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2480.6544 (29 липня – 2479.8204)

100 EUR – 2756.7512 (29 липня – 2750.1208)

10 RUR – 3.6996 (29 липня – 3.7509)