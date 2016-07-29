Картини і скульптури банку Арбузова продадуть на аукціоні - ЗМІ

Про це повідомляє "Економічна правда".

Як наголошується, в колекції - 29 творів мистецтва сучасних художників, на аукціон виставляються одним лотом.

Найдорожчі екземпляри - бронзова скульптура "Козак з козачкою", яка оцінюється щонайменше в 2,6 тис. грн, і "Морський пейзаж" Володимира Товкайла, оціночною вартістю понад 2,8 тис. грн.

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Серед виставлених на продаж картин - роботи Франчук ("Подих вічності", "Святе місце", "Велика свіча" та інші) і триптих Тернівського.

Стартова ціна лота - 24 181 грн. Аукціон відбудеться вже 25 серпня з 9 до 12:00 на електронному майданчику Української універсальної товарної біржі.

Заявки на участь у торгах приймаються до 17:00 23 серпня.

За даними видання, "Експобанк" контролювався Сергієм Арбузовим, який за часів президента Віктора Януковича був головою Національного банку України та першим віце-прем'єр-міністром.