Мінфін РФ бачить економіку країни в "центрі шторму": лякає браком грошей на зарплати

Перший заступник міністра фінансів Росії Тетяна Нестеренко вважає, що російська економіка знаходиться в центрі шторму, коли все виглядає тихо, але в дійсності це не так.

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"Центр шторму — це такий стан, коли все затихає. Коли виглядає все тихо і благополучно, але насправді ми вже знаходимося в цьому центрі. І політики повинні оцінювати і вибирати рішення, які дозволять з цього центру шторму важко, але вийти в керованому режимі", — сказала вона, передає РИА Новости.

"Те, що ми потрапили і буде завихрення, — це очевидно. Але як вийти з цього? Буде це хаотично або ми будемо там формувати політику, що дозволить нам більш безболісно з цієї ситуації вийти", — додала вона.

За словами Нестеренко, стабільність ситуації в економіці зараз забезпечується тільки за рахунок резервів, але зовнішні та внутрішні фактори такі, що, якщо нічого не змінити, то "до кінця року у нас не буде ні резервів, ні можливості виплатити заробітні плати".

"Якщо це допустити. Але ми цього, звичайно, не допускаємо, навіть у думках", — підкреслила вона.

На початку липня агентство Reuters з посиланням на бюджетні проектування повідомило, що міністерство фінансів РФ збирається в 2017 році повністю витратити Резервний фонд. Крім того, Мінфін планує майже в п'ять разів збільшити внутрішні запозичення. Такі заходи необхідні для покриття дефіциту бюджету.

Газета «Ведомости» на початку липня повідомила, що уряд підтримав рішення на три роки заморозити витрати федерального бюджету. З урахуванням інфляції вони знизяться приблизно на 20%.