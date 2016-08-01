Окупанти не знайшли грошей на кримський "Артек"
00:41, 01 серпня 2016Фінанси
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Дитячому табору «Артек» окупаційна влада РФ скоротить бюджетне фінансування.
Артек / Фото УНІАН
Про це повідомляє "Газета.Ru".
Як випливає з матеріалів Міносвіти РФ до наради з прем'єром Дмитром Медведєвим, яка пройшла 29 липня, норматив фінансування в розрахунку на одну дитину в «Артеку» доведеться зменшити в 2017 році з 53,8 тис. до 30,7 тис. руб.
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У 2019 році цей норматив скоротиться до 21,4 тис. руб.
Як повідомляв УНІАН, раніше суд видав дозвіл на арешт Аксьонова за передачу Росії майна "Артеку".
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