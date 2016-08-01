На студентів не вистачає грошей: у Росії можуть скоротити 40% бюджетних місць у ВНЗ

Міносвітнауки РФ попередило уряд, що скоротить 40% бюджетних місць у ВНЗ в 2017 році від встановленого на цей рік рівня. Рішення пов'язане з тим, що у відомства не вистачає грошей, аби оплатити прийом студентів на перший курс.

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Позиція Міносвітнауки сформульована у відповідь на скорочення Мінфіном бюджетних асигнувань за держпрограмами «Розвиток освіти» та «Розвиток науки і технологій» і обговорювалася на бюджетній нараді у прем'єр-міністра Дмитра Медведєва 29 липня. З документами відомства вдалося ознайомитися «Газете.Ru».

Загальні підходи до оптимізації державних програм, в тому числі і підконтрольних Міносвітнауки, уряд РФ затвердив на засіданні 7 липня. Тоді ж було вирішено заморозити загальні витрати російського бюджету в номінальному вираженні на 2017-2019 роки на рівні 15,78 трлн руб. на рік.