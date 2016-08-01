Система електронних держзакупівель Prozorro відсьогодні стала обов'язковою

Система електронних державних закупівель Prozorro відсьогодні, 1 серпня, стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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При цьому в міністерстві зазначили, що застосування системи до допорогових закупівель не є обов'язковим, але «дуже бажаним».

«Система працювала в пілоті саме на допорогових закупівлях і довела свою надзвичайну ефективність: за рік пілотного проекту в Prozorro сума економії становила більше мільярда гривень (загальна сума економії на сьогодні досягла 2,6 млрд грн). Тому ми закликаємо всіх сумлінних державних замовників використовувати Prozorro ще й на допорогах. Це легко, зручно і вигідно», - повідомила прес-служба Мінекономрозвитку з посиланням на слова заступника міністра Максима Нефьодова.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, який встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дасть змогу заощадити близько 5 млрд грн, в 2017 році - 50 млрд грн.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 27 липня доручив відповідним міністерствам перевірити державні закупівлі на загальну суму 20 млрд грн, які було проведено за останні чотири дні березня 2016 року перед набранням чинності закону про державні закупівлі з 1 квітня.