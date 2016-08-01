Виконавча служба заарештувала кошти державного "Укргазбанку"

Державна виконавча служба Міністерства юстиції України заарештувала кошти на коррахунку державного «Укргазбанку» за наказом Господарського суду м. Києва про стягнення коштів на користь компанії «Укрконцепт».

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Як повідомила прес-служба банку, інформація про арешт стала відома з повідомлення електронної пошти Національного банку України, при цьому банк не отримав постанову про відкриття виконавчого провадження, ні постанову про арешт коштів боржника, а рішення господарського суду було оскаржене в касаційній інстанції.

За інформацією банку, дії були ініційовані недобросовісними позичальниками і спрямовані на зрив поточної роботи банку з повернення проблемної заборгованості, однак, незважаючи на це, банк продовжить свою активну діяльність у цій сфері й надалі буде докладати всіх зусиль для недопущення заподіяння збитків державі.

Також повідомляється, що банк направив скарги в Мін'юст, Державну виконавчу службу, а також надіслав клопотання про відкликання платіжних вимог до рішення Вищого господарського суду.

«Відповідні заяви направлені в правоохоронні органи України. Переконані, що замовники і виконавці цих протиправних дій будуть встановлені і притягнуті до відповідальності», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі «Укргазбанку» становить 95%.

У 2015 році банк отримав майже 260 млн грн прибутку.