Нацбанк: у липні гривня зміцнилася до долара на 0,2%

Обмінний курс гривні до долара США в липні - станом на 29 липня, порівняно з початком місяця - зміцнився на 0,2%.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України.

За оцінками НБУ, в результаті зміцнення національної валюти показник девальвації гривні до долара США за офіційним курсом з початку року, в січні-липні знизився до 3,3% з 3,6%, зафіксованих у січні-червні.

Як повідомляв УНІАН, обмінний курс гривні до долара США в червні порівняно з початком місяця зміцнився на 1,2%, в січні-червні - знизився на 3,6%.

Історичний мінімум курсу національної валюти України щодо долара США, досягнутий у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.