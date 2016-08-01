Дефіцит держбюджету в першому півріччі перевищив 35 мільярдів

Дефіцит державного бюджету за підсумками першого півріччя становив 35,1 млрд грн.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України.

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За даними НБУ, в червні дефіцит держбюджету становив 8,6 млрд грн.

«Незважаючи на незначне зростання у річному вимірі, порівняно з травнем доходи були нижчими, а витрати вищими, що зумовило розширення дефіциту державного бюджету (до 8,6 млрд грн у червні й до 35,1 млрд грн за перше півріччя)», - йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, в червні зростання доходів державного бюджету прискорилося до 16,7% у річному вимірі, за рахунок прискорення темпів зростання податкових надходжень внаслідок дії тимчасового чинника - низького обсягу відшкодування ПДВ у червні.

Зростання видатків державного бюджету у червні прискорилося до 16,5% у річному вимірі, що пов'язано з підвищенням грошового утримання прикордонників і мінімальної заробітної плати.

НБУ зазначив, що основним джерелом фінансування дефіциту були кошти від випуску ОВДП. Зокрема, в червні до бюджету шляхом випуску державних паперів було залучено понад 7,4 млрд грн і 50 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду державного бюджету України в січні-червні 2016 року зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,8% - до 250,4 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету в 2015 році завдяки фіскальній реструктуризації скоротився до 45,2 млрд грн, або 2,3% ВВП.