Відсьогодні на українських митницях починає працювати «єдине вікно», покликане спростити митні процедури, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

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«Ще один крок щодо реформування митниці реалізовано Мінфіном за моїм дорученням. З 1 серпня 2016 на українських митницях починає функціонувати «єдине вікно» - електронна система обміну даними, яка передбачає здійснення всіх видів контролю (митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю) за допомогою електронного обміну даними», - відзначив Гройсман.

За словами глави уряду, замість печаток і штампів державних органів на паперових документах, тепер проставлятимуться електронні позначки в загальній базі даних.

«Це сприятиме спрощенню митних процедур і зменшить можливості для корупції на митниці», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, електронна система обміну даними «єдине вікно», що покликана сприяти спрощенню митних процедур і усунути можливості для корупції на митниці, була підготовлена Міністерством фінансів до запуску з 1 серпня. Система передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митних пунктів у автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України.