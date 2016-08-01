Український бізнесмен Кауфман хоче купити "Платинум Банк"

Український бізнесмен Борис Кауфман має намір придбати контрольний пакет акцій «Платинум Банку» у кількості 75% + 1 акція, повідомила прес-служба бізнесмена.

Згідно з повідомленням, 1 серпня 2016 року бізнесмен подав пакет документів в Національний банк України для отримання відповідного дозволу регулятора. При цьому Кауфман має намір взяти участь у підписці на нові акції та внести в статутний капітал банку 120 мільйонів гривень.

«Я готовий сконцентрувати контрольний пакет акцій і взяти участь у додатковій емісії банку в розмірі 120 млн грн», - цитуються в повідомленні його слова.

Довідка УНІАН. Борис Кауфман є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного спрямування («Брістоль», «Лондонська»), медіа-активи (журнал «Фокус», «Фокус.Красива країна», сайт focus.ua та інвестиційні проекти. Також Борис Кауфман - співвласник української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.

«Платинум Банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року. Фонд прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company (ЕІІС, Люксембург) завершив операцію з придбання «Платинум Банку» 18 листопада 2014 року.