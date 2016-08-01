Бізнесу в липні повернули рекордний обсяг ПДВ після блокування відшкодування в червні

Обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва в Україні в липні 2016 року становив 12,110 млрд грн, що є максимальною сумою відшкодування в 2016 році, говориться в повідомленні Державної казначейської служби України.

Читайте такожКабмін дав Фіскальній службі місяць на вирішення проблем відшкодування ПДВ

Нагадаємо, у червні обсяг відшкодувань з податку на додану вартість суб'єктам господарювання в Україні впав до 193 млн грн.

Найбільші обсяги відшкодування податку на додану вартість у липні отримали компанії «Кернел-трейд» - 654,026 млн грн і «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 481,754 млн грн.

У регіональному розрізі найбільші обсяги відшкодування одержали Київ (4,861 млрд грн), Дніпропетровська область (1,673 млрд грн) та Донецька область (1,443 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань з податку на додану вартість суб'єктам господарювання в Україні в червні впав до 193 млн грн із 6,7 млрд грн, відшкодованих у травні цього року. Державна казначейська служба України з 8 липня відновила відшкодування бізнесу податку на додану вартість.