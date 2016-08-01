"Ощадбанк" почав випуск електронних пенсійних посвідчень

Державний "Ощадбанк" з сьогоднішнього дня, 1 серпня, розпочав випуск електронних пенсійних посвідчень та обмін пенсійних карток на ці посвідчення.

Як повідомив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний на своїй сторінці в соцмережі Facebook, електронне посвідчення видається безкоштовно і виключно за бажанням самого клієнта, тобто його неодержання не призведе до зупинення виплати пенсії.

Також Пишний повідомив, що першими електронні посвідчення отримують пенсіонери-переселенці, і запропонував ознайомитися з порядком видачі посвідчень на сайті банку.

"Електронні пенсійні посвідчення - це зручно і безпечно. Це інтегрований інструмент, який є одночасно і документом, що засвідчує особу, та платіжною карткою", - зазначив банкір.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 липня державний "Ощадбанк" став єдиним банком, уповноваженим на виплату пенсій, соціальної допомоги та компенсацій переселенцям.

Кабінет міністрів у березні зобов'язав банк забезпечити за зверненням переселенців відкриття їм рахунків і видачу платіжних карток, а не пізніше 1 серпня почати за зверненням клієнтів виготовлення та обмін існуючих платіжних карток на платіжні картки - пенсійні посвідчення.

За оцінками Міністерства соціальної політики України, станом на 29 червня поточного року на обліку перебуває 1 мільйон 788 тисяч 527 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. 2015 року банк отримав 12,3 мільярда гривень збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.