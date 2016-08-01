Банк Ахметова відзвітував про зниження збитку в 14 разів

Один із найбільших в Україні банків за обсягом активів, «Перший український міжнародний банк», у першому півріччі отримав 46,032 млн грн збитку, що у 14 разів нижче збитку за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи зросли на 6,8% - до 40,191 млрд грн, зобов'язання - на 7,6%, до 36,546 млрд грн, власний капітал знизився на 0,6% - 3,645 млрд грн.

Раніше банк повідомляв, що в 2015 році отримав 1,755 млрд грн збитку, що у 13 разів більше збитку за підсумками попереднього року на рівні 135,806 млн грн.

Довідка УНІАН. «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) заснований в 1991 році і є одним із найбільших банків України за обсягом активів. Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс».