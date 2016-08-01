Суд Литви відмовив Україні та Казахстану в екстрадиції Шалабаева у справі з розкрадання $6 мільярдів з "БТА Банку"

Апеляційний суд Литви відмовив Україні і Казахстану в екстрадиції Сирима Шалабаєва, обвинуваченого у співучасті в незаконному привласненні і розтраті 6 мільярдів доларів, повідомила УНІАН прес-служба юридичної фірми "Ільяшев і Партнери", що представляє інтереси українського і казахського "БТА Банку", потерпілого від дій організованої злочинної групи Аблязова-Шалабаєва.

За оцінками юристів, в Україні громадянинові Казахстану Шалабаєву загрожувало до 12 років позбавлення волі з конфіскацією викраденого (понад 6 мільярдів доларів США) на користь державного бюджету України (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

"Відмовивши в екстрадиції, литовський суд разом з тим задовольнив нашу заяву і визнав раніше винесене рішення англійського суду про стягнення збитків на користь банку", - прокоментував ситуацію старший партнер юридичної фірми "Ільяшев і Партнери" Роман Марченко. - Банк буде і надалі продовжувати використовувати всі законні способи для повернення викрадених коштів, а також клопотати про те, щоб тепер сама Литва судила Шалабаева за скоєні злочини".

Юристи нагадали, що Шалабаєв та його шурин - екс-власник "БТА Банку" Мухтар Аблязов - звинувачуються у завданих банку збитків на загальну суму понад 6 мільярдів доларів, і діяльність цих осіб є предметом кримінального розслідування правоохоронних органів України, Казахстану, Росії, Кіпру, Латвії, Угорщини та ряду інших країн. Раніше англійські суди вже задовольнили позови БТА проти Аблязова і його спільників на суму понад 4 мільярдів доларів, встановивши, що розкрадання коштів банку відбувалися через більш ніж 900 спеціально створених офшорних компаній.

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У повідомленні наголошується, що 2011 року Англійський суд засудив Шалабаєва до 18 місяців тюремного ув'язнення. При винесенні вироку Шалабаєву британський суд встановив, що він "грав центральну роль у приховуванні доходів, одержаних злочинним шляхом", і що, будучи бенефіціарним власником ряду компаній, через які відмивалися викрадені кошти, Шалабаєв "давав інструкції і брав участь в адмініструванні значних активів таких компаній". Шалабаєв строк не відбув, сховавшись з Англії, проте за запитом України 28 липня 2015 року був затриманий у Вільнюсі.

Довідка УНІАН. "БТА Банк" (раніше – "Український кредитно-торговий банк", Київ) працює на ринку України з 1992 року. Банк є дочірньою структурою однойменного "БТА Банку (Казахстан), ключовими власниками якого є громадяни Казахстану Кенес Ракішев та Нуржан Субханбердін.