Залишок грошей на рахунку Держказначейства знизився на 39%

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 серпня 2016 року становить 10,997 млрд грн, що на 6,999 млрд грн, або на 38,9%, менше за показник на 1 липня поточного року.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з липнем минулого року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні поточного року знизився у 3 рази, порівняно з початком року - зріс на 11%.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 липня 2016 року станвить 17,996 млрд грн, що на 417 млн грн, або на 2,3%, менше за показник на 1 червня поточного року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного і місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.