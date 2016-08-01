НБУ в липні викупив на міжбанку надлишки валюти на $250 мільйонів

Національний банк України в липні, за станом на 29 липня, викупив на міжбанківському валютному ринку валюту на 250 мільйонів доларів США.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України.

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За оцінками НБУ, з початку року чиста купівля валюти на міжбанку регулятором перевищила 1,4 мільярда гривень.

За інформацією НБУ, регулятор продовжив у липні викуповувати надлишок валюти на міжбанку для поповнення міжнародних резервів завдяки збереженню профіциту валюти на ринку з урахуванням сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури та значних обсягів пропозиції з боку населення.

Як повідомляв УНІАН, обмінний курс гривні до долара США в липні зміцнився на 0,2%, в січні-липні - знизився на 3,3%.

Українці в червні продали майже в 10 разів більше валюти, ніж купили: банки продали готівкової валюти населенню на 44,5 мільйона доларів, купили – на 425,5 мільйона доларів.