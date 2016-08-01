Російські експерти розповіли про занурення економіки РФ "нижче дна"

Поширена думка, що "дно" кризи пройдено та економіка адаптувалася до зовнішніх умов, помилкова, повідомляє телеканал Дождь з посиланням на Національний Дослідницький Університет Вищої школи економіки (ВШЕ).

"Перше півріччя 2016 року показало, що завершилася лише перша, найгостріша фаза "пристосування економіки до "нової нормальності", - йдеться в доповіді.

"Відскок" у другому півріччі 2015 року ВШЕ пояснює необгрунтованим оптимізмом економічних агентів щодо перспектив виходу з кризи і короткочасним позитивним внеском фактора запасів. Економіка знову почала скорочуватися, пробивши "дно", - констатують експерти.

"Найбільше скоротився сектор будівництва - на 10%, роздрібна торгівля - на 3,1%, вантажообіг транспорту - на 2,6%. Безперервно знижується і внутрішній попит, за півроку він скоротився на 3,7%. При цьому економічні агенти "закінчення кризи не помічали і досі не помічають", - зазначають у статті.

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Підкреслюється, що ослаблення рубля не допомогло й промисловому виробництву. Воно в першому півріччі балансувало між вигодою від ослабленого через кризу рубля і триваючим скороченням внутрішнього попиту, в результаті було відіграно лише 1% після 5% падіння в кризу.

ВВП після зниження в першому кварталі на 0,6% скоротився на 0,8% у другому.

"Якщо ВВП перестане знижуватися, то в цілому за рік падіння складе 1,5%, що значно гірше травневого прогнозу Мінекономрозвитку на цей рік. При цьому ми схиляємося до того, що рецесія, нехай і меншими темпами, продовжиться в найближчі роки", - пишуть економісти.

Зазначається, що російський уряд зафіксував видатки бюджету на 2017-2019 роки на рівні 15,78 трильйона рублів (235,3 мільярда доларів), що означає зниження витрат бюджетної системи в реальному вираженні приблизно на 1,5-2% на рік. "За цих умов ми не очікуємо відновлення стійкого зростання економіки найближчим часом", - резюмують експерти.

Раніше Мінекономрозвитку РФ повідомило, що в червні сезонно очищене падіння ВВП "практично зупинилося". Всього за перші шість місяців 2016 року ВВП Росії скоротився на 0,9%.

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Також до кінця року можуть бути вичерпані кошти Резервного фонду РФ, підрахували в ВШЕ. Вже в першому півріччі 2016 року для покриття дефіциту федерального бюджету уряду довелося використовувати з нього 780 мільярдів рублів (11,6 мільярда доларів).

"Великий недобір доходів загрожує вичерпанням ресурсів Резервного фонду вже 2016 року та необхідністю цього року використовувати ресурси Фонду національного добробуту для фінансування бюджетного дефіциту. Враховуючи недобір нафтогазових доходів бюджету, ми вважаємо, що секвестр не вдасться обмежити заявленими раніше 500 мільярдами рублів (7,45 мільярдів доларів)", - пишуть автори доповіді.

Новий обвал світових цін на нафту через зростання запасів і видобутку в США може призвести до зростання курсу долара до 70 рублів за долар, або вище, говориться в доповіді. Але через падіння попиту росіян на імпортні товари перевищення річних максимумів, швидше за все, не станеться, вважають експерти.