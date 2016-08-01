Нацбанк почав пошук заміни заступнику голови НБУ Рашковану

Національний банк України оголосив конкурс на заміщення вакансії заступника голови фінансово-адміністративного блоку - члена правління НБУ у зв'язку з тим, що колишній керівник цього напряму Владислав Рашкован з 1 серпня покинув свій пост.

Як повідомляється на сторінці регулятора в соцмережі Facebook, основні цілі даної вакансії полягають у забезпеченні високої ефективності процесів Національного банку за напрямами фінансового контролінгу, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення.

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Кінцевий термін подачі резюме та мотиваційних листів - 15 серпня.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови НБУ Владислав Рашкован пішов зі своєї посади з 1 серпня. До призначення в НБУ Рашкован 8 років працював у системі UniCredit Bank, в тому числі 4 роки - на посаді фінансового директора, а також керував банківським комітетом в Американській торговельній палаті.

Раніше Рашкован повідомляв, що має намір створити приватну компанію із залучення інвестицій в Україну.