Ліквідацію "Промекономбанку" продовжили ще на 1 рік

18:38, 01 серпня 2016
Фінанси
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У вересні минулого року Фонд гарантування вже продовжував ліквідацію "Промекономбанку" на 1 рік.

УНИАН

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації "Промекономбанку" на 1 рік - до 7 вересня 2017 року включно.

Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Марини Славкіної.

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Раніше, у вересні 2015 року, Фонд гарантування вже продовжував ліквідацію "Промекономбанку" на 1 рік.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію "Промекономбанку" у вересні 2014 року.

"Промекономбанк" (м. Донецьк) працює на ринку України з січня 1998 року. По інформації на сайті банку, його ключовим власником була компанія "Супрім-До" (42,4971%).

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