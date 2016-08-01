Швейцарський Credit Suisse назвав чотири події, які можуть призвести до нової кризи в ЄС

Швейцарський банк Credit Suisse назвав чотири події, які можуть спровокувати новий виток фінансової кризи в Європі, повідомляє RNS з посиланням на дослідження Global Equity Strategy.

"Більшість наших клієнтів вважають, що в Європі буде новий виток політичної та економічної кризи", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що найближчим подією, яка може спровокувати кризу, аналітики Credit Suisse вважають референдум щодо зміни конституції й обмеження законодавчих прав Сенату в Італії, який пройде восени 2016 року. У випадку відставки прем'єра Маттео Ренці за підсумками референдуму інвестори побоюються приходу до влади політиків, які виступають за вихід Італії з ЄС.

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"Можлива перемога голови ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен на президентських виборах в травні 2017 року також може призвести до постановки питання про вихід Франції з складу ЄС", - вважають в Credit Suisse.

Крім цього аналітики банку вважають, що можливий провал угоди між Туреччиною та ЄС з обмеження напливу мігрантів на тлі спроби державного перевороту в Туреччині може спровокувати прихід в Європі до влади ультраправих сил, що, у свою чергу, дестабілізує ЄС.

Четвертим "кризовим" подією Credit Suisse називає плачевний стан італійських банків: у разі, якщо Італія розробить план державної підтримки цих банків, він буде суперечити основним принципам фінансової політики.