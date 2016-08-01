Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,78 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2478,3525 (1 серпня – 2480,6544)

100 EUR – 2766,8327 (1 серпня – 2756,7512)

10 RUR – 3,7576 (1 серпня – 3,6996)

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Як повідомляв УНІАН, 1 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,81/24,82 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,6940/27,6990 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3730/0,3740 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,7835 гривні/долар, станом на цю годину укладено 457 угод на суму 304,99 мільйона доларів.