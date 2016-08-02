Курс долара до кінця року продовжить зростання - прогноз Da Vinci AG

Другий квартал продемонстрував зміцнення національної валюти до долара США, йдеться в новому прогнозі аналітичної групи Da Vinci AG, отриманому УНІАН.

Як зазначають аналітики, квітневе зміцнення гривні викликало зростання цін на основні експортні продукти, що спровокувало приріст валютної виручки у аграріїв і підприємств гірничо-металургійного комплексу. Крім того банківські установи активно залучали валюту, щоб отримати гривню для докапіталізації.

"Це збільшило пропозицію валюти на міжбанку, дозволило регулятору викуповувати її, підтримуючи пропозицію на гривню. Таким чином, попит на валюту знизився. Крім того, зіграв чинник сезонного відходу з ринку "Нафтогазу України", як ключового покупця валюти. Слід зазначити також зниження фактору збільшеного попиту на валюту через «схемні банки», які регулятор вивів з ринку", - пише Da Vinci AG.

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У результаті курс зафіксувався поблизу позначки 25 грн/$. "За нашими оцінками, цей рівень влаштовує Нацбанк, і він зацікавлений у балансуванні поблизу цієї позначки, незважаючи на існуючий потенціал подальшого зміцнення гривні в цей період", - вказують аналітики. На їх думку, така позиція регулятора може пояснюватися як оптимальністю курсу, який дозволяє підтримувати рівень бюджетних надходжень, так і ймовірністю осінньої девальвації внаслідок закінчення сезонності та припинення дії чинників, які грають на користь гривні. Це дозволяє згладити очікувані коливання. "Крім цього існує думка про те, що НБУ планує частково випустити з країни дивіденди та інвестиції нерезидентів з метою поліпшення інвестиційного клімату. У зв'язку з цим він не може відмовитися від насичення резервів", - додають у Da Vinci AG.

У звіті говориться, що поточна ситуація на міжбанку підтримує національну валюту. Обсяги торгів залишаються на вкрай низькому рівні в порівнянні з показниками, наприклад, 2013 року. "Так, якщо у квітні-травні середній денний обсяг торгів становив $270 мільйонів, то 3 роки тому за день на міжбанку продавали $1,3 мільярда. Однак незначний обсяг торгів на міжбанку загрожує різкими коливаннями у разі різкої зміни попиту та пропозиції", - зазначено в документі.

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"Ми очікуємо збереження курсу гривні до початку осені: 25 грн/$ з відхиленням плюс-мінус 3%. Однак гіпотетичне зниження курсу нижче позначки 24,5 грн. буде припинятися регулятором шляхом виходу на ринок і купівлею валюти", - прогнозують в аналітичному агентстві.

Тим не менше, відзначають в Da Vinci AG, завершення сезонних факторів призведе до посилення позицій долара, починаючи з осені. "Цьому сприятиме погіршення платіжного балансу, а також початок енергетичного імпорту, що поверне на ринок "Нафтогаз"", - вказують експерти.

При цьому, в Da Vinci AG виділяють ряд факторів, при відсутності втручання яких курс буде перебувати в межах 25-26 грн/$. Серед них: зниження ціни або попиту на сировинні товари на світовому ринку; зрив співпраці з МВФ; відновлення політичної кризи; загострення ситуації на Донбасі.

"Якщо один або кілька цих факторів будуть актуалізовані, курс національної валюти може вийти в межі 27-29 грн/$", - підсумували в аналітичному агентстві.