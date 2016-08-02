Українська гривня перша в світі за недооціненістю: справедливий курс - 7,74 за долар

Українська гривня очолила рейтинг країн світу з найбільш недооціненою національною валютою, про що свідчать дані індексу "Біг Мак" (The Big Mac index) журналу The Economist за липень 2016 року.

Згідно з індексом, національну валюту України недооцінено на 68,8% по відношенню до долара США і на 62,6% - по відношенню до євро.

Передбачувана вартість долара до гривні, згідно з даними дослідження, повинна становити 7,74 гривні/долар при діючому курсу 24,8 гривні/долар, по відношенню до євро – 10,21 гривні/євро при діючій вартості 27,3 гривні/євро.

За результатами дослідження, до групи країн, національні валюти яких недооцінено на 50% і вище, крім України, увійшли Малайзія, Росія і Південна Африка.

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Російську валюту, за даними дослідження, недооцінено на 59,3% відносно долара і на 51,3% - відносно євро.

Довідка УНІАН. Big Mac Index розраховується журналом The Economist з 1986 року. Індекс заснований на теорії паритету купівельної спроможності і використовує в якості еталонної величини вартість гамбургера в ресторанах мережі швидкого харчування McDonald's в різних країнах світу. За основу береться ціна Біг Мака в США, і якщо в якійсь країні він дешевший, то валюта цієї країни вважається недооціненою, відповідно, курс долара в цій країні має бути нижчим. Недооціненість національних валют найхарактерніша для експортно-орієнтованих країн, до яких відноситься й Україна.