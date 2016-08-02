Японія вирішила спрямувати $274 мільярди на підтримку економіки

Уряд Японії на позачерговому засіданні у вівторок ухвалив пакет економічних заходів на суму в 28 трильйонів ієн (близько 274 мільярдів доларів), повідомляє Прайм.

"Частина заходів – 13 трильйонів ієн (127 мільярдів доларів) – буде спрямована на підтримання фінансової політики держави і регіонів, а також на фінансування інвестицій. Інші кошти буде спрямовано на розвиток реальної економіки, стимулювання попиту", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на державну програму оздоровлення соціальної сфери і підвищення народжуваності "Суспільство 100 мільйонів чоловік" буде виділено 3,5 трильйона ієн (34 мільярда доларів). Цей захід передбачає субсидію в розмірі 15 тисяч ієн (близько 150 доларів) 22 мільйонам людей, а також виділення коштів для продовження відпустки по догляду за дитиною. За задумом уряду, ця міра повинна прискорити вихід країни з дефляції. В той же час це призведе до збільшення річних витрат на 4 трильйони ієн (39 мільярдів доларів).

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"На створення нової інфраструктури, такої як прискорення впровадження поїздів на магнітній подушці або створення портів, здатних приймати великогабаритні круїзні пороми, буде спрямовано 10,7 трильйона ієн (104 мільярди доларів)", - підкреслює видання.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе назвав ці заходи "інвестицією в майбутнє". За розрахунками уряду, вони мають надати імпульс розвитку економіки, підвищення попиту і сприятиме оздоровленню фінансового стану країни в довгостроковій перспективі. Зокрема, уряд розраховує, що заходи призведуть до зростання ВВП на 1,3%.