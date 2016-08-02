Інфляція становитиме 13-14% за підсумками року - прогноз Da Vinci AG

За підсумками першого півріччя індекс споживчих цін склав 5,1% або на 6,9% у розрахунку до відповідного місяця попереднього року, йдеться в новому прогнозі аналітичної групи Da Vinci AG, отриманому УНІАН.

"В перший місяць другого кварталу показник інфляції вперше за два роки вийшов на однозначний рівень. Ключовим драйвером зростання стало скасування знижки на природний газ для населення, яка діяла до 31 березня включно", - йдеться в прогнозі.

Зазначається, що в травні темпи інфляції уповільнилися через зниження ціни на газ, яка діє в літній сезон.

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"Дефляція в червні була викликана сезонним зниженням цін на овочі і фруктів в умовах достатнього попиту. Відбулося здешевлення капусти, помідорів і огірків, а також сезонно знизилися ціни на фрукти, молоко і молочні продукти. Однак така картина спостерігалася лише у 2002, 2010 і 2012 роках. В інші роки дефляція була характерна для липня-серпня місяців. Тому, на наш погляд, вирішальну роль у зниженні інфляційного показника зіграв слабкий внутрішній попит та переорієнтація окремих категорій продуктів на внутрішній ринок у результаті торговельних обмежень з боку Росії. Це збільшило пропозицію, зігравши на зниження цін", - пише Da Vinci AG.

Значний внесок у зниження інфляції внесла тимчасова ревальвація національної валюти, у зв'язку з чим ми переглянули прогноз за підсумками року в бік зниження – 13-14%.

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"Починаючи з осені, тренд зміниться під впливом зростання тарифів на опалення. Як ми вже підкреслювали, червень є нетиповим місяцем для демонстрації дефляції під впливом зниження цін на продукти харчування. Фактично ми спостерігаємо картину, аналогічну відповідного періоду 2010 року. Після дефляції, зумовленої низьким попитом, на тлі зростання тарифів ІСЦ зріс майже на 5%. Таким чином, ключовою причиною зниження цін, крім сезонного чинника є низький рівень споживчого попиту", - зазначають аналітики.

Незважаючи на те, що Нацбанк в якості орієнтира на кінець року визначає 12% ІСЦ, за нашими оцінками, він дещо перевищить цей параметр, склавши 13-14%. Цей прогноз ґрунтується на очікуваннях зростання курсу долара до кінця року.