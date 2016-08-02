Гонтарева провела першу зустріч з новим директором Світового банку по Україні
Сторони в першу чергу приділили увагу ключовим аспектам співпраці між НБУ та Світовим банком.
Глава Національного банку України Валерія Гонтарева та її заступник Дмитро Сологуб зустрілися з новим директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.
Як повідомляється на сторінці НБУ в соцмережі Facebook, в ході першого візиту Сату Кахконен в якості директора Світового банку по Україні боку зустрічі в першу чергу приділили увагу ключовим аспектам співробітництва між Нацбанком і Світовим банком.
Читайте такожУкраїна візьме участь в докапіталізації Світового банку
Також сторони підкреслили важливість завершення другого перегляду програми з Міжнародним валютним фондом.
Крім того, новий директор Світового банку отримала актуальну інформацію про стан банківської системи, реформу державних банків і перспективи відновлення кредитування.
Як повідомляв УНІАН, Сату Кахконен приступила до виконання обов'язків голови СБ в Україні, Білорусі та Молдові 25 липня цього року, змінивши на цій посаді Чімяо Фана в рамках планової ротації.