Мінсоцполітики виявило більше 300 тисяч "липових" переселенців-пенсіонерів

Понад 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким спочатку року були припинені всі виплати за інформацією СБУ, не підтвердили факт свого проживання на підконтрольній території.

Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на голову відомства Андрія Реву.

"Після додаткової перевірки 317 тисячам пенсіонерів взагалі не відновили виплати, оскільки вони не є внутрішньо переміщеними особами", - цитує Реву прес-служба.

На початку поточного року виплати було припинено понад 450 тисяч переселенців через надану інформацію СБУ, що вони не проживають на підконтрольній території Україні.

"За даними Пенсійного фонду, після того, як були зупинені пенсійні виплати, з 460 800 людина внутрішньо переміщених осіб виплати відновлено 143 тисяч, іншим - відмовлено. Очевидно, пенсії виплачувалися на їхні імена, а хто їх насправді отримував, сказати сьогодні неможливо", - цитує Реву прес-служба.

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Повідомляється, що починаючи з 2014 року, на виплату пенсій ВПО державою витрачено 28 мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляв, що на даний час особа може отримувати соціальну допомогу від України, в тому числі пенсію, тільки якщо постійно проживає на території, підконтрольній українській владі.

За підсумками перевірки в 2015 році СБУ на початку 2016 року передало Мінсоцполітики інформацію про більш ніж 450 тисяч осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних української влади територіях. Виплати цим громадянам було призупинено до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території. За станом на 16 травня підтвердили своє місце проживання 80 тисяч переселенців із зазначених 450 тисяч осіб, після чого їм було відновлено виплати.