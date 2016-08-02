Мінфін протягом тижня перевірить роботу "єдиного вікна" на митницях

Міністерство фінансів України протягом першого тижня серпня проводитиме в пунктах пропуску та місцях митного оформлення товарів перевірку роботи автоматизованої системи "єдине вікно", запущеної на українських митницях з 1 серпня, повідомила прес-служба міністерства.

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Мінфін зазначив, що введення автоматизованої системи "єдиного вікна" значно спростить митні процедури та скоротить час на їх проведення. Це полегшить ведення бізнесу і усуне можливості для корупції на митниці.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України затвердило всі формальності для запуску "єдиного вікна" на митниці з 1 серпня.

Електронна система обміну даними "єдине вікно", яка буде сприяти спрощенню митних процедур і усуне можливості для корупції на митниці, почала працювати в Україні з 1 серпня. Система передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митних пунктів в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України.