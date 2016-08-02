Україні вдалося переломити негативний тренд падіння експорту товарів в ЄС – експерти (інфографіка)

В Україні з 2013 року спостерігається падіння експорту та імпорту. За підсумками 5 місяців 2016 року сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило мінус 694 млн доларів. При цьому динаміка падіння експорту (мінус 11,5 %) значно перевищує динаміку падіння імпорту (мінус 6,2%).

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Про це йдеться в новому прогнозі аналітичної групи Da Vinci AG, отриманому УНІАН.

«З початку 2016 року вперше спостерігається тренд перевищення падіння експорту над імпортом, що є тривожним симптомом для економіки. При цьому падіння експорту, а особливо імпорту сповільнилося вперше в постреволюційний період», - відзначають аналітики групи.

На думку аналітиків Da Vinci AG, якщо Україні не вдасться зробити якісний ривок у зовнішній торгівлі та якісно змінити ситуацію з експортом українських товарів, подібна ситуація незабаром може призвести до зростання імпорту продукції в Україні при втратах в експорті.

«Поки що ми не спостерігаємо стратегічної роботи в напрямі розширення географії і збільшення поставок української продукції за кордон. До того ж кон'юнктура світових ринків поки що також не сприяє якісному ривку», - йдеться в прогнозі.

За підсумками 5 місяців 2016 року в п'ятірці держав/регіонів, які мають найбільшу частку в загальному казані українського експорту, відбулися зміни. Лише в одному з п'яти цих регіонів — ЄС — спостерігається зростання експорту. Інші ж найважливіші партнери України демонструють негативну динаміку.

Найбільшим імпортером українських товарів, як і раніше, є Європейський Союз. При цьому в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, його частка значно зросла і становить трохи менше 40%. В цілому ж, Україна за звітний період експортувала в ЄС на 4,5% товарів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Таким чином, вдалося переломити негативний тренд падіння експорту товарів у ЄС, що спостерігався раніше, відзначають у Da Vinci AG.

Експерти кажуть, що подібне зростання стало можливим в першу чергу через збільшення поставок в Іспанію (+19,6%), Німеччину (+6%), Польщу (+5,3%), Нідерланди (+5,5%), Болгарію (+8,2%), Угорщину (+28,2%), Францію (+18,2%), Румунію (+33,3%).

«Подібні показники виглядають вельми обнадійливими в контексті знаходження Україною свого місця в економіці ЄС. Вважаємо, що з такими темпами відновити позиції з експорту в 2016 році навряд чи буде можливим, проте в будь-якому випадку це є позитивним сигналом», - йдеться в прогнозі.

Країни Євразійського Союзу втратили друге місце в загальному казані експорту, значно зменшивши його частку. Падіння експорту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становило -34%.

Аналітики Da Vinci AG зазначають, що негативну ситуацію навколо українського експорту може змінити лише зміна підходу до державної політики даного напряму. У разі реалізації політики протекціонізму на зовнішніх ринках ситуація може змінитися на краще.