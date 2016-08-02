Збитковий "Нафтогаз" пояснив, для чого компанії знадобився броньований Mercedes за 5 мільйонів

Прес-служба НАК "Нафтогаз України" вирішила пояснити, для чого компанія оголосила тендер на броньований Mercedes Benz S600 GUARD за ціною біля 5 мільйонів гривень. Про відповідну закупівлю стало відомо завдяки системі ProZorro.

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У "Нафтогазі" заявили, що броньована машина потрібна для безпеки голови компанії Андрія Коболєва напередодні розгляду позову холдингу проти російського монополіста "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі.

«Тільки у справах з Газпромом сума претензій проти нас - 38,7 млрд доларів разом з відсотками, сума претензій з нашого боку - більше 26,6 млрд дол. Восени призначено слухання за обома провадженнями. Голова Нафтогазу є не лише свідком у справі, а й керівником компанії-позивача, особою, що діє від імені компанії та приймає всі пов'язані з цим позовом рішення», - зазначили у компанії.

Прес-служба "Нафтогазу" порівняла купівлю броньованого Mercedes із придбанням страхового поліса.

«Рішення про закупівлю ухвалило правління, виходячи з інтересів компанії та її акціонера. Підставою для прийняття рішення є стандартна бізнес-логіка, схожа за своєю суттю на придбання страхового полісу: краще витратити невеликий відсоток зараз та мінімізувати ризик втрати активу (всього або суттєвої частини) у майбутньому. Активом є потенційна вигода від виграшу в Стокгольмському арбітражі», - йдеться у повідомленні.

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У «Нафтогазі» додали, що тендер було погоджено після консультацій з фахівцями з питань безпеки, роботою яких є захист різних посадових осіб держкомпаній у таких випадках.

Водночас, у прес-службі «Нафтогазу» зазначали, що за результатом оголошеного на Prozorro тендеру компанії запропонували надати аналогічне авто в безоплатне користування. «Якщо дана інформація знайде своє підтвердження найближчим часом, результати тендеру будуть відмінені, а ми скористаємось зазначеною пропозицією», - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу в ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу. Також повідомлялося, що «Нафтогаз» має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.

У середині березня поточного року «Газпром» збільшив позовні вимоги до «Нафтогазу України» у Стокгольмському арбітражі до 31,759 млрд дол. з 29,2 млрд дол. У свою чергу очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв оцінював загальну суму претензій до російського «Газпрому» к 30 млрд дол.

На початку липня Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом «Нафтогазу» і «Газпрому» на поставку газу розпочнуться наприкінці вересня, а за транзитним контрактом - наприкінці листопада 2016 року.