Суд підтвердив законність віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних

Київський апеляційний адміністративний суд 2 серпня 2016 року підтвердив законність віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру власності, повідомила прес-служби Національного банку України.

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Регулятор нагадав, що в червні суд відмовив одному із власників банку "Юнісон" в задоволенні позовних вимог, якими позивач просив суд визнати протиправною та скасувати постанову НБУ про віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних, але акціонер подав апеляційну скаргу в Київський апеляційний адмінсуд, який, розглянувши справу, також підтвердив правомірність рішення НБУ

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про віднесення банку «Юнісон» до категорії неплатоспроможних 28 квітня через непрозорість структури власності.

За інформацією НБУ, керівники банку "Юнісон" з середини 2015 року стверджували, що провели його викуп у попереднього власника, однак регулятор не погодив їх як власників істотної участі через невідповідність фінансового стану вимогам законодавства в частині підтвердження джерел походження коштів.

Акціонери банку «Юнісон» 5 травня подали два позови до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати рішення НБУ про визнання банку проблемним та неплатоспроможним, рішення Фонду гарантування про введення в банк тимчасової адміністрації, а також рішення НБУ про заборону акціонерам банку «Юнісон» на придбання істотної участі.