Засновник IT-компанії купив "Вектор Банк"

Засновник IT-компанії Digital Space, яка розробляє програмне забезпечення для банківського сектора, купив «Вектор Банк».

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

«Фізична особа - акціонер банку володів 0% від загальної кількості акцій, що становило 0% у загальній кількості голосуючих акцій. Після зміни розміру пакета акцій фізична особа - акціонер банку володіє 100% від загальної кількості акцій, що станвоить 100% у загальній кількості голосуючих акцій», - йдеться в повідомленні комісії.

У прес-службі банку уточнили, що на початку серпня Андрій Перкаль оформив 100% корпоративних прав компанії "Правнича допомога", яка була власником всіх акцій "Вектор Банку".

Перкаль є засновником IT-компанії Digital Space, яка розробляє програмне забезпечення для банківського сектора.

У 2012 році Перкаль був акціонером і головою наглядової ради Альпарі Банку, але у 2013 році вийшов зі складу акціонерів.

Довідка УНІАН. «Вектор Банк» працює на ринку України з 2014 року. За класифікацією НБУ, на 1 квітня банк займав 101 місце за розміром активів (167,137 млн грн) серед 109 діючих банків.

Основним власником банку раніше був громадянин України Микола Корень через компанію «Правнича допомога».