Нацбанк розширив перелік своїх платних послуг

Національний банк України розширив перелік платних послуг, ввівши ряд послуг у сфері розрахунково-касового обслуговування, реєстрації і ліцензування і розрахунків із застосуванням електронних платіжних засобів Національної платіжної системи «Простір».

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №360, яка набуває чинності сьогодні, 2 серпня.

Як прокоментував нововведення директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Сергій Шацький, зміни дозволять удосконалити тарифну політику та актуалізувати послуги регулятора.

«Ми також сподіваємося, що доступні тарифи на послуги НПС «Простір» будуть стимулювати зростання безготівкових розрахунків з використанням всіх видів електронних платіжних засобів, а також заохотять учасників ринку збільшувати обсяг емісії платіжних карток цієї системи», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Національна платіжна система «Простір» – внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, платіжною організацією якої є Національний банк України.