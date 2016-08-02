IBI-Rating підвищив рейтинг Вінниці до invA - "Висока інвестиційна привабливість"

Як повідомили УНІАН у департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради, сьогодні в мерії представники рейтингового агентства IBI-Rating передали міському голові Сергію Моргунову відповідний сертифікат.

Директор Рейтингового агентства ІВІ-Рейтинг Ігор Андрусик повідомив, що підвищення рейтингу обумовлено зростанням більшості економічних показників та стабільним соціально-демографічним становищем міста. Також, цьому сприяли розширення меж міста, вдале географічне положення та природно-кліматичні умови.

"У 2015 році Вінниця наростила багато показників, деякі з них навіть були більші за середні по Україні. Серед них – обсяг реалізації промислової продукції, де приріст становив 64%", - сказав Андрусик.

Він відзначив й зростання експорту вінницькими підприємствами товарів та послуг у країни ЄС. "Місто має потужний промисловий потенціал. В 2015 році показник співвідношення реалізації промислової продукції на душу населення вперше перевищує загальноукраїнський показник. У Вінниці на душу населення приходиться 38 тис. реалізованої продукції, тоді як в середньому по Україні – 35 тис.", - сказав експерт.

Відзначили аналітики стабільність демографічної ситуації у Вінниці, яка вирізняється серед міст позитивним приростом. У місті фіксується зростання кількості учнів та студентів, що робить обласний центр більш конкурентоспроможним у напрямку залучення інвесторів, які досить серйозно розглядають питання підбору персоналу.

Повідомили представники IBI-Rating й про підвищення кредитного рейтингу Вінниці на два рівні – з рівня uaBBB до uaА-, зі збереженням прогнозу "стабільний". Цьому зокрема сприяли стійка динаміка зростання надходжень до міського бюджету протягом останніх років та інші чинники.

За словами аналітиків важливо, що у Вінниці є Програма сприяння залучення інвестицій. "Вінниця одна із перших затвердила програму для інвесторів та довгострокову Стратегію розвитку міста, а Прозорі офіси значно спрощують роботу з інвесторами. Також ми відзначили, що у місті є висока консолідація різних гілок влади, що для інвесторів теж є важливим", – сказав директор муніципального департаменту Рейтингового агентства ІВІ-Рейтинг Дмитро Задесенець.

Мер Вінниці підтвердив, що міська влада зацікавлена в розвитку економіки міста та залученні інвестицій. "Хочу зазначити, що позитивні показники – це, зокрема, результати бюджетної децентралізації. Саме це дає нам можливість реалізувати багато речей, направляти додаткові фінансові ресурси на капітальні видатки, на інфраструктурні проекти, на підтримку соціального блоку міста. Ми прогнозуємо розвиток промислового потенціалу Вінниці. В цьому році розпочалось будівництво нового заводу UBC Group. А наш індустріальний парк включено в загальнодержавний реєстр індустріальних парків країни. Ми розпочали роботу по розробці бренду міста і маркетингової стратегії. Все це елементи системної роботи по розвитку міста. Ми маємо чіткі цілі і бачимо, куди і як далі рухатись", - сказав Моргунов.