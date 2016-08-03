Прибуток французької банківської групи Crédit Agricole зріс на 30%
У II кварталі 2016 року банк отримав €1,942 млрд прибутку.
Чистий прибуток другої за величиною французької банківської групи Crédit Agricole Group в II кварталі 2016 року зріс на 29,5% і досяг €1,942 млрд.
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«Це відмінний результат забезпечений виручкою від продажу частки в Visa Europe, яка становила €337 млн», — йдеться в звіті групи.
Виручка групи зросла на 0,5% і становила €4,738 млрд. Операційні витрати скоротилися на 0,8% — до €2,806 млрд, передає RNS.
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Коефіцієнт достатності капіталу першого рівня за звітний період зріс на 100 базисних пунктів — до 14,2%.
Обсяг активів групи залишився на рівні €104 млрд. Резерви ліквідності, якими володіє Crédit Agricole Group, знаходяться на рівні €227 млрд. Вони перекривають короткострокову заборгованість групи більш ніж у 2,5 раза.