Прибуток французької банківської групи Crédit Agricole зріс на 30%

Чистий прибуток другої за величиною французької банківської групи Crédit Agricole Group в II кварталі 2016 року зріс на 29,5% і досяг €1,942 млрд.

Читайте такожНайбільший банк Швейцарії скоротив прибуток майже в два рази

«Це відмінний результат забезпечений виручкою від продажу частки в Visa Europe, яка становила €337 млн», — йдеться в звіті групи.

Виручка групи зросла на 0,5% і становила €4,738 млрд. Операційні витрати скоротилися на 0,8% — до €2,806 млрд, передає RNS.

Читайте такожПрибуток найбільшого німецького банку впав у 5,4 раза

Коефіцієнт достатності капіталу першого рівня за звітний період зріс на 100 базисних пунктів — до 14,2%.

Обсяг активів групи залишився на рівні €104 млрд. Резерви ліквідності, якими володіє Crédit Agricole Group, знаходяться на рівні €227 млрд. Вони перекривають короткострокову заборгованість групи більш ніж у 2,5 раза.