Найбільший банк Європи скоротив прибуток майже на 30%

Банк HSBC повідомив у середу, що його прибуток від основної діяльності в першому півріччі знизився на 29%, трохи не дотягнувши до прогнозів, оскільки на виручку найбільшого банку Європи тиснуло уповільнення зростання економіки на ключових ринках - в Британії та Гонконгу.

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Кредитор оголосив про плани зворотного викупу акцій вартістю до $2,5 мільярда у другому півріччі, повідомивши про падіння доподаткового прибутку за півріччя, що завершилося в червні, до $9,7 мільярдів з $13,6 мільярда роком раніше. Аналітики, опитані Рейтер, в середньому прогнозували показник на рівні $10 мільярдів.

HSBC, що базується в Лондоні та Гонконзі, загрожує потенційний вплив рішення про вихід Великобританії з Євросоюзу, а також наслідки уповільнення зростання в Китаї для Гонконгу. На ці два ринки в 2015 році припала половина виручки банку.

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"Після референдуму... настав період волатильності і невизначеності, який, швидше за все, збережеться на якийсь час", - заявив голова HSBC Group Стюарт Гуллівер.

"Ми пильно стежимо за нашим портфелем, щоб швидко виявити будь-які точки напруженості, проте поки занадто рано говорити, які сфери можуть бути порушені і наскільки сильно", - сказав він.

HSBC повідомив, що коефіцієнт достатності основного капіталу зріс до 12,1% з 11,9% станом на кінець грудня.