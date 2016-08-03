Мінфін не зміг позичити гроші на щотижневому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на щотижневому плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 2 серпня не залучило кошти до державного бюджету.

Читайте такожДефіцит держбюджету в першому півріччі перевищив 35 мільярдів

Як повідомляється на сайті міністерства, під час аукціону планувалося розміщення гривневих облігацій, і інвестори подали 1 заявку на ОВДП терміном обігу 9 місяців і 3 заявки на папери терміном обігу 5 років, однак Мінфін залишив їх без задоволення.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у третьому кварталі планує провести 13 ОВДП-аукціонів, на яких планується розміщення гривневих облігацій термінами обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2, 3 і 5 років, а також валютних облігацій термінами обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 1 серпня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 541,959 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають держпапери на суму 373,410 млрд грн, або 69% їх загального обсягу.