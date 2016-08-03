В Україні близько 60% пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму

З 12,5 мільйона пенсіонерів, які проживають в Україні, 7,5 мільйона мають розрахунковий базовий розмір пенсії не менше прожиткового мінімуму з-за того, що з 2012 року уряд не проводить перерахунок раніше призначених пенсій.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"З 2012 року осучаснення пенсій припинилося. Це означає, що тим, хто вийшов на пенсію до 2012 року, фактично заморозили виплати. І люди, маючи чималий стаж роботи і хороший заробіток в свій час, отримують зараз не перераховані пенсії. В результаті того, що цей процес було припинено, з 12,5 мільйона пенсіонерів – 7,5 мільйона мають розрахунковий базовий розмір пенсії не менше прожиткового мінімуму", - цитує Реву прес-служба.

Згідно з українським законодавством, при призначенні пенсії людині береться його середня заробітна плата року оформлення пенсії. "Відповідно, ті, хто оформився на пенсію в 2010 році, і ті, хто оформився в 2016-му, мають різний розрахунковий розмір середньої заробітної плати", - зазначається в повідомленні.

Рева вважає, що для вирівнювання пенсій необхідно проводити щорічний перерахунок пенсій або осучаснення. Однак, як зазначив міністр соцполітики, він не проводився з 2012 року. Через це сьогодні є пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі 920 гривень при мінімальній її розмір на сьогодні 1074 гривень.

При цьому прес-служба зазначає, що держава не може провести осучаснення пенсій через брак коштів у бюджеті Пенсійного фонду.

"Міністерство соцполітики разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, аналізуючи ситуацію, шукає сьогодні додаткові резерви, щоб отримати ресурс для осучаснення пенсій. І я вважаю, що без радикального підвищення заробітної плати отримати цей додатковий ресурс неможливо", - цитує Реву прес-служба.

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Тому, за його словами, уряд зараз шукаємо шляхи підвищення легальної зарплати, щоб збільшити надходження єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду. Тільки після цього можна буде провести перерахунок пенсій, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, соціальні стандарти в Україні з 1 травня зросли на 6%, як було передбачено у законі про Державний бюджет на 2016 рік. Так, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс на 5% - з 1 тисячі 074 гривень до 1 тисячі 130 гривень, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум для працездатного населення збільшилися на 5% - з 1 тисячі 378 гривень до 1 тисячі 450 гривень.

За словами віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, з 1 грудня поточного року мінімальна пенсія в Україні складе 1 247 гривень проти нинішнього рівня в 1 074 гривень, а мінімальна зарплата – 1 600 гривень проти нинішнього рівня в 1 378 гривень.