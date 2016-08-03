Нацбанк скасовує перевірку паспортів під час обміну валют до 150 тисяч гривень

Національний банк України з 10 серпня спрощує проведення операцій з готівковою іноземною валютою для населення, скасувавши вимогу про пред'явлення паспорта і його копіюванні для купівлі-продажу валюти на суму до еквівалента 150 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №364 "Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України".

Згідно з документом, вимога про надання документів при здійсненні операцій на суму більше еквівалента 150 тисяч гривень у рамках законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, залишаються в силі.

Як згодом уточнив регулятор, поряд з рішенням про скасування паспортизації валютообмінних операцій до еквівалента 150 тисяч гривень, на ринку продовжує діяти тимчасове обмеження НБУ на максимальну суму продажу готівкової валюти в одні руки в межах еквівалента 12 тисяч гривень на день.

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Регулятор пояснив ухвалене рішення стабілізацією ситуації на валютному ринку, завдяки якій з'явилася можливість лібералізувати вимоги до проведення валютообмінних операцій фізособами. За оцінками НБУ, населення тривалий час продає банкам більше валюти, ніж купує. Так, у січні-липні чистий продаж валюти населенням досягла 1,9 мільярда доларів.

Раніше, як нагадав Нацбанк, при проведенні операції купівлі, продажу або конвертації (обміну) іноземної валюти на будь-яку суму потрібно було подати документ, що засвідчує особистість і резидентність.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.

Сьогодні, 3 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,80/24,81 гривні/долар.