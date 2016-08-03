Суд скасував арешт коштів державного "Укргазбанку"

Вищий господарський суд України зупинив виконання рішення Київського апеляційного господарського суду щодо арешту коштів на коррахунку державного "Укргазбанку".

Як повідомила прес-служба банку, суд прийняв рішення в рамках розгляду касаційної скарги банку, і завдяки оперативним діям Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та правоохоронних органів, які виступили на захист інтересів держави, вдалося зупинити злочинну спробу заволодіння державними коштами у розмірі майже 159 мільйонів гривень.

За інформацією банку, правоохоронні органи встановлюють замовників, які намагалися заволодіти державними коштами, свідомо порушуючи діючі норми законодавства, і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого залучення цих осіб до відповідальності.

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Як повідомляв УНІАН, Державна виконавча служба Міністерства юстиції України заарештувала кошти на коррахунку державного "Укргазбанку" за наказом Господарського суду м. Києва про стягнення коштів на користь компанії "Укрконцепт".

Банк отримав інформацію про арешт допомогою електронного повідомлення Національного банку України, при цьому не отримав постанову про відкриття виконавчого провадження та постанову про арешт коштів боржника, а рішення господарського суду було оскаржене в касаційній інстанції.

"Укргазбанк" (Київ р.) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави 2009 року частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%. 2015 року банк отримав майже 260 мільйонів гривень прибутку.