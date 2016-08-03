Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,81 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2481,6008 (3 серпня – 2482,3176)

100 EUR – 2779,3929 (3 серпня – 2778,4581)

10 RUR – 3,7182 (3 серпня – 3,7115)

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Як повідомляв УНІАН, 3 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,80/24,81 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,73/27,74 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3710/0,3720 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8160 гривні/долар, станом на цю годину укладено 486 угод на суму 358,84 мільйона доларів.