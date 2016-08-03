Фонд гарантування хоче продати кредити "Дельта Банку" і банку "Київ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує виставити на продаж кредитні портфелі неплатоспроможних банків "Дельта Банк" і "Київ".

Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі на продаж будуть виставлені права вимоги за беззаставними кредитами фізичних осіб в "Дельта Банку" і права вимоги за кредитами фізичних осіб в банку "Київ".

В рамках передпродажної підготовки з метою формування попереднього цінової пропозиції фонд запросив всіх потенційних покупців та інвесторів проаналізувати портфель активів і внести свої пропозиції щодо його індикативної оцінки, а також бажаний розмір лотів.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапив в управління фонду за всю історію банківської системи України – "Дельта Банку" - 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

Фонд гарантування почав процедуру ліквідації націоналізованого 2009 року банку "Київ" у зв'язку з приєднанням його активів і зобов'язань до державного "Укргазбанку" 26 червня 2015 року. НБУ визнав банк "Київ" неплатоспроможним 24 лютого 2015 року.