ФРС США оштрафувала Goldman Sachs на $36 мільйонів

Про це повідомляється на сайті регулятора, передає РБК.

Під конфіденційною інформацією розуміються звіти, підготовлені органами банківського регулювання, зокрема інформація про перевірки кредитних організацій. Використовувати її або розкривати без попередньої згоди регулятора незаконно, підкреслюють у ФРС.

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У ФРС прийшли до висновку, що співробітники Goldman Sachs використовували ці відомості в презентаціях для своїх діючих і потенційних клієнтів. Крім того, група як мінімум з 2012 року не має програми спеціальної підготовки персоналу, в ході якої працівникам розповідають про заборону на використання та розголошення секретної інформації, стверджують у ФРС.

ФРС США заборонила банківській групі повторно наймати співробітників, причетних до розголошення інформації, залучати їх в якості консультантів або підрядників. Регулятор також порушив виконавче провадження стосовно колишнього керуючого директора Goldman Sachs Джозефа Джампетро. Йому загрожує штраф і довічна заборона на роботу в банківській галузі.